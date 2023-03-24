مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية.. خلافات طارق لطفي وعائشة بن أحمد تنتهي بكارثة

أحداث شيقة ومثيرة بدأ بها مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية، حيث قرر الفنان طارق لطفي أن يقتل زوجته عائشة بن أحمد انتقاما منها على كثرة الخلافات فيما بينهما.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية

وأتى رئيس مباحث ليبدأ التحقيق في الواقعة في مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية ليجد طارق لطفي ينكر ويقول إن حياتهما كانت مثالية ولا يعلم من فعل ذلك بها.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية

وفجأة يتبين أن طارق لطفي كان يحلم حلما عميقا بعد سقط على الأرض وهو يصلح اللمبة بالمنزل، نتيجة تفكير عقله الباطن، وسرعان ما يستيقظ ليجد أولاده وزوجته بجواره يحاولون إفاقته، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية.

يستيقظ طارق لطفي ويتحدث مع زوجته التي تطالبه بعدم فعل أمور لا يفهمها، وطالبت منه أن يأتي بالكهربائي لإصلاح الكهرباء بالمنزل بعدما تسبب في قطع الكهرباء لمدة عشر دقائق.

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت.

المسلسل بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، حازم إيهاب، فرح يوسف، المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل مذكرات زوج يوميا على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي يوميا على تردد قناة CBC.

تردد قناة سي بي سي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.