مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2.. طارق لطفي يطالب زوجته بتغيير حياتهما

إطار تشويقي درامي بدأ به مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2، وقرر الفنان طارق لطفي أن يتحدث مع زوجته لإنهاء الخلافات بينهما بعدما بدأ يشعر بالضيق من سوء علاقتهما.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2

يسأل الفنان طارق لطفي، الذي يدعى رؤوف، في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2، زوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عاشئة بن أحمد، لماذا تحولت حياتهما إلى هذا الشكل؟ ويطالبها أن يعملان على تغيير علاقتهما للأفضل.

واقترح طارق لطفي في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2، على زوجته في المسلسل، أن يسافرا معا أو يخرجا للعشاء بالخارج ليغيرا من حياتهما الروتينية ويرجعا للحديث والتقارب مرة أخرى مثلما كانا قبل زواجهما.

ويتحدث خالد الصاوي مع زوجته سماء إبراهيم ليعترض على من يزوها في المنزل لتخبره بأن لا حق له في ذلك، وأنه ذكوري يحب التحكم ويدور بينهما نقاش حاد، ثم تطالبه بالهدوء إذ أن القمر يحذرهما من التقارب اليوم حتى لا تتفاقم المشاكل فيما بينهما.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي يوميا في الساعة 8:45 مساء، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في إطار درامي تشويقي، حول علاقة الرجل بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج في العلاقات الأسرية.

ويجسد دور الزوج الفنان طارق لطفي والزوجة الفنانة السورية عائشة بن أحمد، ويرصد المسلسل الخلافات التي تقع بينهما، ما يدفع الزوج للجوء إلى طبيب نفسي.

العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.