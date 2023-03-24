مواعيد إعادة الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج.. يعرض على قناة سي بي سي

تعرض حاليا الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج حصريا على قناة سي بي سي، ويرغب الجمهور في معرفة ﻣواﻋﯾد إعادة ﻋرض الحلقة الثانية من مسلسل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔي ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓي رﻣﺿﺎن 2023، لمتابعتها من بدايتها.

مواعيد إعادة الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تعرض «الوطن»مواعيد إعادة الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓي رﻣﺿﺎن 2023.

ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، في أول يوم في السباق الرمضاني للعام الحالي.

وبدأ اليوم عرض ثاني حلقات مسلسل مذكرات زوج، بطولة طارق لطفي ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد في تمام 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويجسد بطولته الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ونور النبوي، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، وسما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.