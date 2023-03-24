أحداث الحلقة 2 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يغني أغنية لعبدالحليم حافظ

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة، بمغادرة زينة الجلسة التي جمعتها مع محمد رمضان، بعد أن طلب منها الزواج، وبدأ بالغناء لعبد الحليم حافظ في أغنية «فاتت جنبنا»، وحاول عصام السقا إقناعه بعدم الزواج مرة أخرى، وخصوصا أنه متزوج ثلاث مرات.

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة

ويعترف جعفر لـ نعيم «عصام السقا» بأنه هو مَن استغل فرصة احتياج «عايدة» ابنة عاصم فودة «زينة» للمال لإخراج والدها من السجن.

وانتقلت الأحداث إلى بيت أولاد خالة زينة، التي تعيش معهم، بسبب دخول والدها السجن، والحجز على منزلهم، وحاول ابن خالتها إقناعها بقبول العرض وزواجها من محمد رمضان، لأنه يملك العديد من الأموال، وسيعوضها عن والدها.

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، منة فضالي، هالة صدقي، ومنذر رياحنة، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة، طوال شهر رمضان الكريم على قناة dmc وعن مواعيد الإعادة، حيث تكون موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.