أول ظهور فني لطارق النهري بعد العفو الرئاسي.. «حما» محمد رمضان في جعفر العمدة

بعد غياب دام 7 سنوات، ظهر الفنان طارق النهري في مسلسل جعفر العمدة، بعد الإفراج عنه ضمن قوائم العفو الرئاسي، التي صدرت مؤخرا، عقب إعادة تفعيل دور اللجنة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، لتكون تلك رسالة تأكيد على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم إلى أعمالهم، إذ يأتي ظهور طارق النهري في ظل توجيهات القيادة السياسية بتمكين المعفو عنهم مجتمعيا وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وهو ما تحرص عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دمج المفرج عنهم في العمل مرة أخرى

وقال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي إن اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تؤكد استمرارها في تلقي طلبات العفو الخاصة بالمحبوسين احتياطيا ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، وكافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح «السقا» أن حل الموضوعات المتعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة تواجد المفرج عنهم في الحبس، في مقدمة عمل اللجنة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية.

مسلسل حضرة العمدة

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل حضرة العمدة الذي يشارك فيه الفنان طارق النهري، ويجسد فيه دور «حما» محمد رمضان، ويعرض ضمن السباق الرمضاني، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة «محمد رمضان» وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره «عايدة» «زينة»، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التي تكشفها الأحداث.