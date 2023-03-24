ملخص الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة.. الأزمات تطارد روبي في «تل شبورة»

تقدم «الوطن» أحداث وتفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة، بعد انتهاء عرضها قبل قليل، عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث تضمَّنت العديد من الأحداث بعد تولي روبي التي تُجسد دور الدكتورة صفية الفارس، منصب عمودية قرية تل شبورة رسميًا.

وجاء في ملخص الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة، وقوع قتيل في مدخل قرية تل شبورة، بالتزامن في وجود روبي، بعد ساعاتٍ قليلة من توليها منصب العمودية، الأمر الذي أصابها بصدمة نفسية شديدة، لا سيما وأن حالتها النفسية ما زالت سيئة بعد واقعة زوجها «جو» بشكلٍ مفاجئ، نتيجة أزمة قلبية حادة.

أحداث وتفاصيل مسلسل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2

ورحب أهالي قرية تل شبورة، ضمن أحداث وتفاصيل مسلسل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، بروبي، وسط رفض قطاع كبير من الأهالي لوجودها على رأس هذا المنصب، منهم أحمد بدير، وإدوارد، ووفاء عامر، وكذلك خطيب مسجد القرية، الذي ظل يخطب في مسجد القرية، ويُعبر عن موقفه الرافض لوجودها.

كما يتضمن ملخص الحلقة الثانية مسلسل حضرة العمدة، توجيه سميحة أيوب، كبيرة عائلة «الفواسية» روبي بإقامتها في منزل العائلة وممارسة عملها كعمدة للقرية من هذا المنزل، خصوصًا وأن جدها كان يمارس العمودية من هذا البيت الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام.

وكانت ترغب روبي، في الانتقال للعيش في منزل والدها، المُغلق منذ سنوات طويلة، الأمر الذي رفضته سميحة أيوب، حيث قالت لها: «هتقعدي معايا في حضني وقلبي وتحت عيني»، فيما كشفت روبي خلال أحداث وتفاصيل مسلسل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، عن تخوفها من النوم بمفردها ليلًا، منذ حادث وفاة زوجها.

وظلت جريمة القتل التي وقعت أمام روبي أمام مدخل القرية، تراود ذهنها، حيث تواصلت مع ضابط بمديرية الأمن، والذي أبلغها بأن التحقيقات الأولية توصلت إلى أنّ الجريمة كانت بدافع الثأر، وجارٍ البحث عن الجناة، وكذلك معرفة الجناة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل جعفر العمدة، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ووفاء عامر، ودينا، وإيهاب فهمي، ونهلة سهلامة، وحسام داغر، ومحمد مهران، ومحمود حافظ، وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.