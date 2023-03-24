أحداث الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار.. رد فعل والدة «جابر» بعد هروبه بسبب الثأر

يبحث جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن أحداث الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي الحلقة الأولى والقنوات الناقلة، حيث بدأت أمس تزامنا مع أول أيام رمضان حصريا.

أحداث الحلقة 2 من ضرب نار

وخلال أحداث الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار يتصل «جابر» أحمد العوضي بوالدته الفنانة القديرة سهير المرشدي، ويحاول أن يطمئنها عليها بعد هروبه من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر.

ويقول جابر لوالدته أثناء المكالمة: «اللي متربي معاك زين دور عليه في الغربة وأنت تعرفه»، لتعجب والدته برده قائلة: «نفس اللي قاله أبوك، كلامك زين زي أبوك يا ولدي، صدق اللي سماك جابر، ربنا يطمني عليك يا ولدي».

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.