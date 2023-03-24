محافظ القليوبية يعلن تعطيل الدراسة غدا السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غداً السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية التي تعمل يوم السبت طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لما شهدته المحافظة من أمطار اليوم وسوء الأحوال الجوية.

فيما تواصلت أمطار القليوبية اليوم مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق في الوقت الذي واصلت فيه الجهود لرفع مياه الأمطار التي شهدت القليوبية اليوم.

تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين بسبب أمطار اليوم

ووفق بيان محافظ القليوبية يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة

إتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس وحفاطا على سلامة المواطنين

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت مساء اليوم الجمعة أمطارًا غزيرة أغرقت شوارع المحافظة، ودفعت عدد كبير من المواطنين لعدم النزول في الشوارع.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه أمطار اليوم بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية وأمطار اليوم بأنحاء المحافظة

وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

غرفة عمليات

وقد أمر رئيس الشركة، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.