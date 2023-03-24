أمطار القليوبية اليوم: سحب رعدية وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة القليوبية حالة من سوء الطقس السيئ وسقوط أمطار رعدية اليوم وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية حيث شهدت المحافظة سقوط سحب رعدية اتجهت إلى القليوبية صاحبها سقوط أمطار مصحوبة بضربات البرق والرعد فيما أعلنت المحافظة الطوارئ.

موجة أمطار اليوم غزيرة بالقليوبية

و شهدت محافظة القليوبية موجة أمطار اليوم وطقس سيئ على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها أمطار غزيرة حيث رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة، ورفع تجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط امطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معها حيث جري الدفع بالمعدات لرفع المياه.

رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل أمطار اليوم

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار اليوم غزيرة على معظم أنحاء المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من تقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة بالبلاد.