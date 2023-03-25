أحداث الحلقة 2 مسلسل جعفر العمدة.. زينة توافق على الزواج من محمد رمضان

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة، أحداثا جديدة مشوقة، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة

وتنتقل المشاهد إلى خناقة شقيق جعفر العمدة «سيد العمدة» مع صبي يعمل عن حمادة فتح الله، ويقوم سيد العمدة بتكسير المحل، في وسط حضور من أهالي المنطقة، وطلبوا بعقد جلس للحكم بينهما، ويحكم بينهما جعفر العمدة، ويقوم الأخير بالحكم عله شقيقه بغرامة 250 ألف جنيه.

ويتذكر محمد رمضان خلال جلسة الحكم، مشهد مر عليه أكثر من 19 عاما، وهو قتل شقيق إيمان العاضي بالخطأ، وحبسه لمدة عام، بهذه التهمة، وبعد أن يخرج يقوم منذر رياحنة بإطلاق عليه النار، وإصابته في كتفه.

محمد رمضان يغرم شقيقه 250 ألف جنيه

وانتقل المشهد إلى الفنانة زينة «عايدة» ويخبرها والدها بيومي فؤاد بأن محمد رمضان يريد أن يتزوج منها مقابل منحها 40 مليون جنيه، وقام بيومي فؤاد بإقناعها الزواج منه لرغبته الشديدة في الخروج من السجن، وتقوم زينة بالاتصال بمحمد رمضان، وتحدد معه ميعاد لمقابلته، لإبلاغه بأنها موافقة على عرضه بالزواج منها.