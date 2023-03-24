أحداث الحلقة 2 من مسلسل جعفر العمدة.. أحمد داش يحاول الوصول لوالده

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة، أحداثا جديدة مشوقة، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc، وبدأ الصراع مُبكرًا بين أحمد داش ومحمد رمضان.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة، بمواجهة أحمد داش لوالدته، محاولة منه لمعرفة هوية والده، الذي يبحث عنه منذ سنوات وطويلة، وهي لا تريد أن تبوح له بهويته.

في مسلسل جعفر العمدة، كشفت الحلقة الثانية من المسلسل عن استنجاد الراقصة بجعفر حتى يُخرج سيف وابنتها من قسم الشرطة، ليتواجها مرة أخرى، ويتعامل سيف مع جعفر بطريقة حادة، في الوقت الذي لم يعتد فيه جعفر أن يعامله أحد بهذه الطريقة.

وشعر سيف بالإحراج عندما علم جعفر بأنه مجهول الأب، وقبلها طلب سيف من أمه أن تُخبره بحقيقة أبيه لترفض مرة أخرى، ليبقى سر والده هو كل ما يشغل باله الآن.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وبجانب أحمد داش، يُشارك في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.