ملخص الحلقة الثانية مسلسل سوق الكانتو.. اتهام أميرة كرارة بحرق مخازن «القماش»

يتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين بعدما شهدت الحلقة الأولى أكثر من خط درامي أبرز وجود صراع كبير في سوق البالة قبل 100 عام بين تجار الأقمشة، ومحاولة طه القماش إنقاذ جده «عبدالعزيز مخيون» بعدما علم بحيلة أحد تجار السوق الذي خبأ بضاعته من أجل الحصول على أكبر مكسب ممكن.

لغز اختفاء شقيق أمير كرارة

كما أظهرت الحلقة أيضًا محاولة أمير كرارة التوصل إلى لغز اختفاء شقيقه الذي لم يعد منذ الحرب، متمنيا العثور عليه إلا أن صديق شقيقه حينما قابله أخبره بأنه مستغرب أكثر لأنه لم يصل إلى الآن، كل تلك الأسئلة وأمور أخرى ستظهر في الحلقة الثانية المنتظرة مساء اليوم.

وظهرت مي عز الدين في أحد المشاهد في مسلسل سوق الكانتو تتحدث مع والدتها التي تجسدها الفنانة شيرين داخل الفندق الخاص بهم، لتعتذر لها الأخيرة عن اقتراضها للأموال، لتسديد ديونها وعدم الاستعانة ببيع الفندق الخاص بهم، وحاولت ابنتها «راوية» مي عز الدين تهدئتها وقبلت اعتذارها، ووعدتها بأنها ستسعى لحل مشكلة بيع الفندق.

وتحاول والدة «راوية» تغيير موضوع الفندق وتطلب من ابنتها طلب، لتعتقد الأخيرة أن الطلب خاص بزواجها لتعترض سريعًا، ولكن تخبرها والدتها أنها تريدها أن تذهب لمقابلة والدها ولكن ترفض «راوية» هذا الطلب ويبدو على ملامحها التوتر والحزن، وتذهب لرؤية ذكرياتها التي تحتفظ بها في صندوق خشبي دون توضيح سبب حزنها.

وتحدث «حسانين» عبد العزيز مخيون مع حفيده «طه» أمير كرارة، داخل أحد المساجد، مشيرًا في بداية حديثه إلى أن هذا المسجد صاحبه الأول هو السلطان حسن ابن الناصر ابن قلاوون والذي أشاد أعمدته بالبداية، وتم استكماله من قبل آخرين بعد ذلك، وأراد بذلك أن يوجه له أمانة بأن يتولى مهام «سوق الكانتو» من بعده ويحافظ عليه ولكن بشرط الأمانة والعدل.

مكيدة لعائلة «القماش»

وفي مشهد آخر ظهر «رشاد» فتحي عبدالوهاب وهو يدبر لمكيدة لعائلة «القماش» بحرق مخازنهم واتهام «طه» أمير كرارة بدلًا منه، وذلك بقيادة المعلم الذي يجسده ضياء عبد الخالق بسبب بعد المشاحنات بين الأسرتين.

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، حيث سيعرض في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.