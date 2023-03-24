حريق في محول كهرباء بالمنوفية بسبب سقوط الأمطار

شهدت قرية سنجرج في محافظة المنوفية، اشتعال النيران في محول كهرباء بسبب سقوط الأمطار، ونتج عن ذلك انقطاع الكهرباء عن القرية، فيما تم إبلاغ فرع كهرباء المنوفية للتعامل السريع مع الموقف والتدخل لإصلاح المحول وإعادة الكهرباء للقرية.

حريق محول كهرباء في محافظة المنوفية

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أنه فور تلقي الاخطار بنشوب حريق في المحول تم التواصل مع فرق الصيانة في شركة كهرباء المنوفية ويتم عمل الصيانة اللازمة في الوقت الحالي لإعادة الكهرباء بالقرية، كما تم التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بسبب سقوط الأمطار.

حالة الطقس في محافظة المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية، تقلبات جوية في الطقس مع سقوط أمطار من متوسطة إلي غزيرة، مع وجود ظاهرة الرعد والبرق، فيما رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظة حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس وإمكانية سقوط أمطار تصل إلى السيول.

ودفعت شركة مياه الشرب في المنوفية بعدد كبير من السيارات لشفط تجمعات مياه الأمطار بعد وجود تجمعات كبيرة، كما تم التنبيه علي التواجد الميداني من كافة مسؤولي الإدارات المتواصل المستمر مع غرفة العمليات للتدخل السريع لشفط تجمعات الأمطار في المدن والقرى.