موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية الجمعة 24-3-2023

يحل علينا شهر رمضان كل عام بالخير والبركة والاجتهاد في العبادات، ويتساءل أهالي المنوفية عن موعد أذان المغرب في المنوفية الجمعة 24-3-2023، التي هي الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وثاني أيام الشهر الكريم، فضلًا عن مواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب في المنوفية الجمعة 24-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن موعد أذان المغرب في المنوفية الجمعة 24-3-2023، يكون في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، فيما يكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و29 دقيقة، كما يكون موعد السحور في تمام الساعة الثانية و9 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة السابعة و9 دقائق فجرًا.

ويعد موعىد أذان المغرب في المنوفية الجمعة 24-3-2023، من بين المواعيد التي تهم الملايين من أبناء المحافظة لبدء الإفطار بعد صيام ثاني أيام شهر رمضان المعظم، وأوضحت هيئة المساحة أن موعد صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد صلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و33 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تعقيم المساجد في شهر رمضان

وأكدت مدير الأوقاف في محافظة المنوفية، استعدادها لشهر رمضان المبارك من خلال تنظيف وتعقيم المساجد على مستوى جميع الإدارات في المراكز، كما تم التشديد على التواجد الميداني لجميع المفتشين، والاستماع إلى طلبات المواطنين من أبناء المحافظة.