لجنة المشروعات بـ«النواب» توصي بسرعة تدريس ريادة الأعمال في المدارس

قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، استمرار عقد اجتماعاتها، لمناقشة ملف التعليم الفني، لاسيما وإنه أحد تكليفات القيادة السياسية.

لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة البرلمانية بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجح في توضيح عددا من الأمور التي تتعلق بمستقبل التعليم الفني، أبرزها تدريس ريادة الأعمال من بداية دخول الطفل المدرسة مرحلة رياض الأطفال.

دور التعليم الفني

وأشار «مرعي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى اهتمام القيادة السياسية بدور التعليم الفني لاستمرار عملية البناء والتنمية، موضحًا أن تدريس مادة ريادة الأعمال أحد المطالب التي سعت إليها لجنة المشروعات بمجلس النواب ،لضمان تطوير الطلاب وتعريفهم بمستقبل التعليم الفني.

تدريس مادة ريادة الأعمال

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفن أشار في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ أيام إلى تدريس مادة ريادة الأعمال من المرحلة الإعدادية.

يأتي ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم.