اتجهت أعين المواطنين لمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة اليوم في المحافظات لسوء حالة الطقس، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدد من محافظات مصر على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية حيث الأمطار الكثيفة والرعدية، إلا أن محافظة واحدة حتى الوقت الراهن أعلنت التعطيل فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من أي محافظة أخرى.

أول محافظة تعلن تعطيل الدراسة اليوم

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلن محافظ القليوبية تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين بالمدارس التي تعمل اليوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

وبحسب البيان الرسمي، فقد أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية التي تعمل يوم السبت ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

مصير تعطيل الدراسة اليوم في المحافظات

وعن موقف تعطيل الدراسة اليوم في المحافظات لسوء حالة الطقس نتيجة الأمطار الغزيرة والرعدية التي ضربت المحافظات مساء الجمعة ومتوقع استمرارها السبت أيضا، فلم تعلن أي محافظة أخرى عن التعطيل حتى منتصف الليلة، وهو ما يعني استمرار الدراسة.