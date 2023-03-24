ملخص الحلقة الثانية من مسلسل ضرب نار.. أول لقاء بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

يتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص أحداث الحلقة الثانية من ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023 وعن القنوات الناقلة للمسلسل، خاصة بعدما جرى عرض تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

ملخص الحلقة الثانية من ضرب نار

تبدأ أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الثانية بالمقابلة الأولى لـ«مهرة أبو الليل» ياسمين عبد العزيز و«جابر أبو شديد» أحمد العوضي، لتشكره مهرة على مساعدته لشقيقها «طارق» أحمد غزي، وتعطيه البن من أجل جرح رأسه، وسط إعجاب جابر الشديد بها.

يقوم «زيدان» ماجد المصري، ورجاله بقتل «العترة» محمود غريب، وإخبار رجاله بضرورة دفن جثمانه، مؤكدا أن هذه نهاية من يخون زيدان.

تقبض «مهرة» جمعية بـ10 آلاف لتعينها على مصاريف أشقائها، ولكن «سحر» مها نصار، طلبت أن تبدلا أدوارهما معا بسبب حاجتها وأسرتها لتلك الأموال وبالفعل تأخذها منها.

وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ضرب نار يتصل «جابر» أحمد العوضي بوالدته الفنانة القديرة سهير المرشدي، ويحاول أن يطمئنها عليها بعد هروبه من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر.

ويقول جابر لوالدته أثناء المكالمة: «اللي متربي معاك زين دور عليه في الغربة وأنت تعرفه»، لتعجب والدته برده قائلة: «نفس اللي قاله أبوك، كلامك زين زي أبوك يا ولدي، صدق اللي سماك جابر، ربنا يطمني عليك يا ولدي».

يبدأ «جابر» الذي يجسد دوره أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 العمل في إحدى الورش الخاصة بكاوتشات العربيات، ويعبر عن غضبه لـ«سامي» أحمد الرافعي لعودته صبي في ورشة من جديد بعد امتلاكه ورشته الخاص «الكوماندا» في الصعيد، ويحاول سامي استمالته ليعمل معه ولكنه يرفض ذلك.

وأثناء عودته إلى منزله يقابل «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، وهي عائدة من المصنع ثم يرى أنها أوقعت أموالا على الأرض فيأخذها ويذهب وراءها ليعطيها إياها، ولكنها تغضب من صعوده وراءها ثم يعطيها المال فتقوم بشكره، ليتركها ويصعد إلى غرفته، وعند وجوده بمفرده يعبر عن وقوعه في حبها، ويقول: «مهرة على حق هونها يا رب واجعلها مهرة قلبي الست دي».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

وجاءت مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.