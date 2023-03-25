يختلف موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 25-3-2023، عن المحافظات المجاورة من محافظات الصعيد وهو بحري والقناة وسيناء في التوقيت، طبقا لما حددته هيئة المساحة المصرية خلال شهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 25-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 25-3-2023، في إطار خدماتها لجميع قرائها على مدار الساعة، ضمن الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات خلال العام.

ووفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 25-3-2023، وهي كالتالي:-

- موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان، الساعة 4:43 صباحا.

مساجد مطروح تنتعش في رمضان

وصرح الشيخ حسن عبد النعيم وكيل وزارة الأوقاف في تصريح خاص«الوطن»، أن جميع مساجد محافظة مطروح والبالغ عددها قرابة 800 مسجد تنتعش خلال الشهر الكريم، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في ثمن مراكز ومدن وداخل 56 قرية بنطاق المحافظة في أجواء إيمانية عامرة وروحانيات غير عادية خلال الشهر الكريم منذ انطلاقة اليوم الأول وحتى اليوم الثالث.