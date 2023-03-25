هطول أمطار غزيرة على الإسماعيلية.. البرق ينير سماء المحافظة

شهدت محافظة الإسماعيلية اضطراب حالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية وانخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ علي كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع اضطرابات الطقس في معظم المحافظات.

سقوط أمطار على الإسماعلية

وضربت الأمطار مدينة الإسماعيلية بشكل متوسط فيما هطلت الأمطار بشكل كثيف علي مركزي القنطرة غرب والقنطرة شرق، ومركز فايد، وشهدت مراكز التل الكبير والقصاصين ومركز أبوصوير، أمطار خفيفة على كافة قري وعزب المراكز بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في كافة غرق العمليات.

البرق ينير سماء الإسماعيلية

وأنار البرق سماء محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة بالتزامن مع سقوط الأمطار على المحافظة، فيما تكاثرت الغيوم والسحب المنخفضة على سماء المحافظة مما ينذر بسقوط أمطار.

الأرصاد الجوية: الإسماعيلية تحت تأثير الأمطار

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدلتا بأكملها تحت تأثير السحب والأمطار الرعدية وتتقدم تدريجيا شرقا لتؤثر على سيناء وتبقى فرص الأمطار قائمة ليلة السبت على كافة الأنحاء.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم أن بعض المحافظات الأن في ذروة حالة عدم الاستقرار، على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوي الرعود.