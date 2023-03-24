أمطار غزيرة تضرب الدقهلية و«الأرصاد الجوية» الجوية تحذر من الطقس الشتوي

تعرضت مدن وقرى محافظة الدقهلية، مساء الجمعة ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023، لسقوط أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية، مما تسبب في ظهور تجمعات مياه الأمطار في المناطق المخفضة، وانخفضت درجات الحرارة عن معدلاتها مما جعلت الموطنين يتسألون عن عودة الشتاء من جديد بعد انتهائه.

غرفة عمليات لمتابعة الأمطار في الدقهلية

وشكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار، كما جرى تكليف الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة، وذلك حفاظا على مصالح المواطنين، وتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة المعنية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الأمطار

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا حذرت من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية»، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانًا على بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع نوة العجوزة أو ما يطلق عليها نوة العوة

ذروة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر

وشددت الأرصاد الجوية خلال بيان، على أن اليوم يعد ذروة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، نتيجة التأثر بـ منخفض السودان الموسمى الذي يؤثر على كافة أنحاء البلاد خاصة المحافظات الساحلية التي تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة "الآن". وتوقعت خرائط الطقس أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، وسط انخفاض درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات مئوية.

وحذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس الشتوية، وضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام القادمة نظرا للتقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس والتي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، وناشدت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من النتائج المترتبة على التغيرات المناخية الحادة والسريعة في حالة الطقس.