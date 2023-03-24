«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا وتحذر من تقلبات حادة

تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي غدا السبت، وانخفاض درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من 8 إلى 10 درجات، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على تكون السحب الرعدية وسقوط الأمطار تكون مصحوبة بحباب البرد أحيانا ونشاط للرياح مثيرة للأتربة، وفق إعلان هيئة الأرصاد الجوية، وإعلانها درجات الحرارة غدا.

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة غدا وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة ليوم السبت 25 مارس، من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الساقط أسفل السحب الرعدية، وذلك وفق بيان الأرصاد، كما أعلنت درجات الحرارة غدا.

درجات الحرارة غدا

وجاء في بيان الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا، وهي كما يلي:

العظمى على القاهرة 21 والصغرى 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 22 - 14

بنها 21 - 13

دمنهور 20 - 13

وادي النطرون 21 - 14

كفر الشيخ 21 - 14

المنصورة 20 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 21 - 13

طنطا 21 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

السويس 21 - 13

- العريش 21 - 14

- رفح 20 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 24 - 07

- كاترين 18 - 09

- الطور 24 - 15

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 24 - 13

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 29 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 31 - 14

- الفيوم 22 - 14

- بني سويف 22 - 13

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 26 - 13

- قنا 28 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 28 - 13

- أبو سمبل 28 - 14