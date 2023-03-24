7 تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين خلال العواصف الرعدية بالمحافظات

وجهت هيئة الأرصاد الجوية 7 تحذيرات للمواطنين في مختلف المحافظات، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، بعدما ضربت عاصفة رعدية القاهرة الكبرى، وعدة محافظات بينها الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، شهدت خلالها سقوط أمطار غزيرة، وبرق ورعد، فضلًا عن استمرار تكاثر السحب الرعدية على معظم الأنحاء.

وشملت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم الجمعة وغدًا السبت، 7 نصائح لتجنب التعرض لحوادث أو صعق كهربائي، خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد بسبب منخفض جوي قادم من السودان.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وشملت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، على مدار الساعات المُقبلة عدة نصائح والتي جاءت كالتالي:

تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية. عدم ملامسة أعمدة الإنارة أو الوقوف بجانبها تجنبًا للصعق بالكهرباء. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية. التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار. القيادة بحذر، وتخفيف السرعة، وإضاءة الكشافات، وترك مسافة بين السيارة والأخرى، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار تجنبًا لانزلاق السيارة. تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار. عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.

الطقس اليوم مباشر

وفيما يخص حالة الطقس اليوم مباشر، فإنّ البلاد تحت تأثير منخفض السودان الموسمي، الذي يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يتسبب في تكون السحب الرعدية، وسقوط الأمطار المصحوبة بحبات جليد أحيانًا، وسط انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الأرصاد الجوية اليوم وغدًا

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية اليوم وغدًا، فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار وحدوث زخات مطر من آن لآخر، على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، وتصل شدة الأمطار إلى حد السيول على سيناء.

الطقس غدًا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في آخر بيان لها قبل قليل، حول حالة الطقس غدًا في مصر، أنّ هناك استمرارا لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانًا على بعض المناطق، كما أنّه من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، وتستمر هذه الأجواء حتى غد السبت.