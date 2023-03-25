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مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 25 مارس 2023

كتب:

محمد بخات
01:46 ص | السبت 25 مارس 2023
رمضان كريم

رمضان كريم

 يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 25  مارس 2023، في ثالث أيام الشهر المبارك، في ظل حرص الكثيرين على الالتزام بالفروض لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 25 مارس 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.  

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 25 مارس 2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور خلال ثالث أيام رمضان في محافظة مطروح، وهي على النحو التالي:

- السحور في تمام الساعة 2:23 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:23 صباحا.

- الفجر الساعة: 4:44 صباحا.

- الشروق الساعة 6:11 صباحا. 

- الظهر الساعة: 12:19 ظهرا. 

- العصر الساعة: 3:47 مساء. 

- المغرب الساعة :6:26 مساء 

- العشاء الساعة 7:45 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتبلغ مدة ساعات الصيام في محافظه مطروح على مدار اليوم منذ انطلاق آذان الفجر، وحتى أذان المغرب 14 ساعة ودقيقة.

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