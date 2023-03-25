يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 مارس 2023، في ثالث أيام الشهر المبارك، في ظل حرص الكثيرين على الالتزام بالفروض لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 25 مارس 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 25 مارس 2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور خلال ثالث أيام رمضان في محافظة مطروح، وهي على النحو التالي:

- السحور في تمام الساعة 2:23 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:23 صباحا.

- الفجر الساعة: 4:44 صباحا.

- الشروق الساعة 6:11 صباحا.

- الظهر الساعة: 12:19 ظهرا.

- العصر الساعة: 3:47 مساء.

- المغرب الساعة :6:26 مساء

- العشاء الساعة 7:45 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتبلغ مدة ساعات الصيام في محافظه مطروح على مدار اليوم منذ انطلاق آذان الفجر، وحتى أذان المغرب 14 ساعة ودقيقة.