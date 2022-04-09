مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في مطروح.. ثامن أيام رمضان

تزامنا مع ثامن أيام شهر رمضان المعظم يكثف المواطنون عمليات البحث على المواقع ومحركات البحث على شبكة الإنترنت في محاولة للتعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم، كي يتمكنون من أداء الفرائض، ويحرص موقع «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية عن مواعيد الصلاة في مختلف محافظات مصر ومن بينها محافظة مطروح، ضمن سلسلة الخدمات المتنوعة التى تقدمها لقراءها.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

وتختلف مواقيت الصلاة في مطروح، اليوم السبت، 8 رمضان الموافق 9 أبريل 2022 عن غيرها من المحافظات وإليكم مواعيد رفع الأذان حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية وهي كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر: الساعة 4:19 ص

- موعد الشروق: الساعة 5:50 ص

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:13 م

- موعد أذان العصر: الساعة 3:47 م

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:36 م

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:57 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- مواعد أذان الفجر: الساعة 4:06 ص

- موعد الشروق: الساعة 5:35 ص

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 ص

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 م

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:18 م

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:38 م

مواقيت الصلاة بمدن مطروح

وتأتى مواعيد الصلاة في مطروح بمراكز ومدن المحافظة الثمانية تباعا حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة حيث يرفع الأذان في المدن الواقعة شرق العاصمة مرسي مطروح قبلها مبكرا بعدة دقائق مثل مدينة الحمام ومدينة العلمين ومدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، بينما تتأخر المدن الواقعة غربا بدقائق كمدينة السلوم وسيدي براني والنجيلة.