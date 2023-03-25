طوارئ في الإسماعيلية وانتشار سيارات شفط الأمطار في الشوارع لمواجهة الطقس السيئ

انتشرت سيارات رفع المياه وفرق الطوارئ في شوارع محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع تساقط بعض الأمطار على مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلفة.

وتوقفت السيارات في ميدان الممر بحي ثان الإسماعيلية ومنطقة ابراهيم سلامة ومحيط حديقة الشيخ زايد وميدان عثمان أحمد عثمان بحي ثالث الإسماعيلية وبعض المناطق بشارع محمد علي بدائرة حي أول الإسماعيلية.

وانتشرت فرق الطوارئ في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة الإسماعيلية وعدد من المراكز والمدن، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ للتدخل العاجل حال وجود اي طارئ.

سيولة على الطرق في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية علي كافة الطرق السريعة والصحراوية كطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في منطقة القناة المواطنين من طقس الاسماعيلية والتواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة خلال الساعات المقبلة بسبب سرعة الرياح فيما حذرت المواطنين من أمطار متوقعة خلال الساعات المقبلة.

الأرصاد الجوية: أمطار متوقعة في الإسماعيلية ومدن القناة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن بعض المحافظات تشهد الأن ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خاص على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء.

وقال بيان الأرصاد الجوية منشور علي الصفحة الرسمية للهيئة علي فيس بوك أن الرياح يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع الرعد، فيما تقع الإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدلتا بأكملها تحت تأثير السحب والأمطار الرعدية وتتقدم تدريجيا شرقا لتؤثر علي سيناء وتبقي فرص الامطار قائمة ليلة السبت علي كافة الأنحاء.