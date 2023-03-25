دوي رعد بسماء الشرقية مع تساقط أمطار غزيرة واستمرار سوء الأحوال الجوية

تشهد سماء محافظة الشرقية سطوع البرق، بالإضافة إلى دوي رعد، يأتي هذا ضمن ذروة حالة عدم الاستقرار في أحوال الطقس والأحوال الجوية التي تشهدها أماكن متفرقة في البلاد، كما تساقطت أمطار متوسطة في أنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية، فضلا عن استمرار تساقط أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة بالمحافظة، وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان سابق لها بتوخي الحذر من قبل المواطنين من سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق الجمهورية كالشرقية، القاهرة الكبرى، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية والدقهلية، لافتة إلى استمرار هذه الأجواء حتى ظهر يوم السبت.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات على كل محافظات مصر، مؤكدة على تساقط أمطار بالشرقية وانخفاض درجات الحرارة بكل أنحاء الإقليم، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا كالتالي:

درجات الحرارة في المحافظات والمدن العظمى والصغرى

الزقازيق 22 -13

القاهرة 21 -13

العاصمة الإدارية 22- 13

بنها 21 -13

الإسكندرية 20- 14

مطروح 18- 14

الغردقة 28- 15

دمياط 22- 14

الإسماعيلية 22 - 14

شرم الشيخ 27 -16

الفيوم 22- 14

قنا 28 -15

بورسعيد 20 -14

استمرار عدم استقرار الطقس والأحوال الجوية حتى نهاية مارس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، على انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية بدءا من مساء الجمعة مع توقعات تساقط الأمطار حتى غد السبت، هذا بالإضافة إلى عدم استقرار الأحوال الجوية حتى آخر شهر مارس الجاري.