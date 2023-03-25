«الأرصاد» تحذّر من طقس ثالث أيام رمضان وتوقعات بسقوط أمطار رعدية على القاهرة

توقّعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد ثالث أيام شهر رمضان المبارك، انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم السبت 21 درجة مئوية، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك تقلبات جوية تسود البلاد خلال الساعات الحالية والقادمة، بسبب تأثر البلاد من امتداد منخفض جوى البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي على سطح الأرض وكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، كل هذا أدى إلى حدوث تقلبات جوية حادة في حالة الطقس أمس الجمعة واليوم السبت.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت سيشهد انخفاض في درجات الحرارة بنحو 8 درجات، حيث تسجل في القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

أمطار غزيرة في العديد من المحافظات ثالث أيام شهر رمضان

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية، عبر تليفزيون الوطن، أنّ اليوم السبت الموافق 25 مارس الجاري، تزامناً مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، سوف يشهد سقوط أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة ورعدية في العديد، ومنها السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحر والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة وسيناء، ومن الممكن أن تحدث السيول في سيناء.

توقعات بسقوط أمطار متفاوتة اليوم

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى توافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى غزيرة وفي بعض الأحيان رعدية، ويُتوقع أن تمتد إلى مدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى، محذرة جموع المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة المقبلة.