الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيء في المحافظات.. انخفاض 7 درجات وسيول

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ذروة الطقس السيء في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل 7 درجات على كافة الأنحاء، تمتد إلى محافظات الصعيد التى تتعرض لسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ومن المتوقع تتعرض جنوب وشمال سيناء إلى سيول خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن ذروة الطقس السيء في المحافظات أعلن بيان الأرصاد الجوية أن محافظات القاهرة والوجه البحري تتعرض إلى سقوط أمطار غزيرة وتشهد باقي المحافظات طقس سئ السبت الذي يعد ذروة الطقس السيء على أن تنحسر فرص سقوط الأمطار يوم الأحد 25 مارس على جميع المحافظات فيما عدا محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، إذ يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهاراً مع سقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

ذروة الطقس السيء في المحافظات

وتعود ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري وذلك بداية من طقس يوم الأحد 25 مارس على أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مدار اليوم.

سقوط أمطار غزيرة على المحافظات

وتعرضت قبل قليل العديد من المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة، مع رفع الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

كما تعرضت محافظة القليوبية إلى سقوط أمطار غزيرة الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة غداً السبت في جميع المدارس حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب