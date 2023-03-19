«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس في المحافظات اليوم.. أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تشهد البلاد موجة من الطقس غير المستقر، مع توقعات بسقوط أمطار تصل إلى نسبة 40% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في المحافظات، لا سيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون، نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات طقسا بارد ليلا غائم جزئيا نهارا، مع انخفاض درجة الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد عن 10 درجات، إذ سجلت الوادي الجديد 9 درجات.

وذكرت الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار تصل إلى نسبة 40%، وتمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة 20%.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات القاهرة الكبرى إذ سجلت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

وفيما يتعلق بمحافظات جنوب الوجه البحري تشهد طقسا باردا في النهار، مائل للبردة ليلاً مع تكون الغيوم الجزئية، ونشاط للرياح بلغت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، وتزداد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية سقوط أمطار، حيث سجلت العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت سرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقس مشمس، وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وتنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد إذ سجلت العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات مع انعدام فرص سقوط الأمطار ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.