يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان 2023، للاستعداد وتجهيز ما يلزم لتناول الإفطار في 3 أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ السبت 25-3-2023

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:11 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من شهر رمضان في كفر الشيخ، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الذي سبقه، إذ رفع أذان المغرب أمس في تمام الساعة 06:10 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ السبت 25-3-2023

ومن المقرر أن يبدأ الإفطار اليوم عقب صلاة المغرب مباشرةً، والذي يؤذن له في تمام الساعة 06:11 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في رابع ليالي شهر رمضان.