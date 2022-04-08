يتسابق الصائمون لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ خاصة الراغبين في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان الكريم، وتختلف مواقيت الصلاة بحسب التوقيت المحلي لكل محافظة وذلك باختلاف الأيام.

وتنشر جريدة الوطن، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ، كخدمة للقراء من بين الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة كاملة اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ووفق إمساكية رمضان 2022، فإن مواقيت الصلاة كاملة اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

يؤذن لصلاة الفجر 4.06 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، فيما يكون موعد شروق الشمس 5:37 دقيقة صباحا، كما يؤذن الظهر في الساعة 11:59، ويرفع أذان العصر عند الساعة 3:33 دقيقة، كما يؤذن المغرب في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساء ويمكن للصائمين تناول الإفطار حينها، بينما تؤذن العشاء عند الساعة 7:41 دقيقة ويؤدي المصلون أولا صلاة العشاء ثم التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وينتظر الكثيرون موعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك لأنه موعد تناول الإفطار بعد ساعات صيام طويلة تبدأ من الرابعة فجرا وحتى السادسة وثلث مساء، ويكون موعد أذان المغرب 6:20 دقيقة مساءً بتوقيت كفر الشيخ المحلي.

الاستعداد لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وتستعد مديرية الأوقاف بالإقليم بشكل يومي لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ، حيث يتواجد الأئمة بمساجدهم قبل بدء الصلاة بربع ساعة لتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بشأن ضوابط الصلوات.