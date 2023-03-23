موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 23 - 3 - 2023 يبحث عنه الكثيرون بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان، قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار الأول في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 23 -3 -2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الخميس 23 - 3 - 2023

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 23 - 3 - 2023، أول أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:09 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2023 كالتالي:

السحور: 2:10 صباحاً.

إمساك: 4:19 صباحاً.

الفجر: 04:29 صباحاً.

الشروق: 5:57 صباحاً.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:09 مساءً.

العشاء 7:28 مساءً.

مدة ساعات الصوم: 14 ساعة.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الخميس 23 - 3 - 2023

ومن المقرر أن يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:09 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح من ثاني ليالي شهر رمضان.