مصرع صيدلي في انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية 

لقي راجي صبحي، 51 سنة، صيدلي مصرعه أسفل أنقاض عقار انهار غرب الإسكندرية، بعد أن رفض تنفيذ قرار بإخلاء الصيدلية منذ ثلاث سنوات.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمد الديب مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا بانهيار عقار بشارع ابن الخطاب بمنطقة العطارين غرب الإسكندرية.

العقار خال من السكان

بالانتقال والمعاينة تبين ان العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وخال من السكان ومغلق أبوابه من الخارج بجنزير حديدي.

وتبين أيضا أن عقار الإسكندرية المنهار صدر له قرار هدم منذ ثلاث سنوات، ولم ينفذ لرفض دكتور صيدلي تقع صيدليته أسفل العقار الإخلاء والتنفيذ.

انهيار السقف على رأس الصيدلي

وبالمعاينة تبين انهيار سقف السطح حتى سطح الأرض ليسقط داخل الصيدلية على المكتب الذي يجلس عليه الطبيب ليلقي مصرعه علي الفور بينما لم تمس باقي الصيدلية.

تم استخراج جثه الصيدلي من أسفل الأنقاض، ونقلها لمشرحة الإسعاف، والتحفظ علي الدواء المتواجد بالصيدلية، ووضع حواجز حول العقار وإخطار النيابة للتحقيق.