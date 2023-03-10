إزالة عقار بحي غرب الإسكندرية استجابة لشكاوى الأهالي 

كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب في الإسكندرية، بإزالة العقار رقم 121 في شارع ابن اليسار أمام سور إحدى الشركات، والخطورة الداهمة به حرصًا علي سلامة أهالي وسكان المنطقة والمواطنين والمارة، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية به.

رئيس حي غرب تؤكد على الاستجابة الفورية للشكاوى

وأكدت «شعبان» خلال بيان، اليوم الجمعة الاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن وفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين.

وجاء ذلك استجابة منها لشكاوى المواطنين سكان الحي من خطورة العقار الصادر بشأنه قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي وأن العقار مهجور وبدون سكان مما جعله مكانًا يتردد عليه الخارجون على القانون ومتعاطي المخدرات، ويسبب الأضرار لأهالي وسكان المنطقة.