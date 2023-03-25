يتساءل جمهور ومحبي المسلسل الكوميدي الكبير أوي7 بعد عرض الحلقة الثانية منه، والتي شهدت أحداثًا كوميدية عديدة، عن مواعيد الإعادة على قناة on وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي7 على قناة on

ويعرض مسلسل الكبير أوي7 يوميا عبر قناة on، عقب الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعرض أيضًا عبر منصة واتش إت. ويكون موعد أعادة مسلسل الكبير أوي7 على قناة on في الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، كما يعاد مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 2:00 مساءً.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7

تدور أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7 في اطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية والفتور الذي يصيب الزوجين بعد مروه فترة علي زواجهم من خلال دور الكبير أوي وزوجتة مربوحة والذي زاد الضراعه بينهم بسبب هذا الفتور مما يجعلهم يذهبوا لاستشاري علاقات اسرية لحل الخلافات بينهم.