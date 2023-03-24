الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي يجهز مفاجأة لـ«مربوحة»

أحداث عديدة ظهرت خلال الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي، إذ تصدرت الحلقة التريند بعد ساعات قليلة من عرضها حيث نالت إشادات الجمهور.

أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7

-كان للفنانة اللبنانية نور ظهور مميز خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7 حيث ظهرت كضيف شرف وتجسد دور استشاري علاقات أسرية.

-شكوك مربوحة تجاه الكبير جعلت العلاقة تسوء بينهم.

-تدخل جوني بين مربوحة والكبير بعد زيادة الخلافات بينهم بسبب شك مربوحة لينصحهم بالذهاب لاستشاري علاقات أسرية.

-اتفق الكبير مع صديقة نفادي لترتيب رحله لمربوحة كنوع من تغيير الجو،ويلجوا لصاحب شركة سياحة يدعي سناء الشقرا.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

وتدور أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي حول المشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة في محاولة لتصليح حياتهم بعد أن لجأوا لاستشاري علاقات أسرية حسبما نصحهم شقيقة جوني.