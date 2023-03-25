مصرع شاب متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة في مطروح

لقي شاب مصرعة إثر وقوع حادث، منذ قليل، في شركة كلابشة للبترول جنوب مدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، وتعرض للكسر في قاع الجمجمة دون معرفة أسباب وقوع الحادث، وعلى الفور جرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

اسم ضحية حادث شركة البترول

واستقبلت، اليوم السبت، مستشفى النجيلة المركزي ضحية حادث بمركز ومدينة النجيلة، ويدعى أيمن سليمان دواد سعيد 22 سنة من مدينة النجيلة، مصاب بكسر بقاع الجمجمة، ووصول جثة هامدة.

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، ونقل الجثة ثلاجة الموتى داخل مستشفى النجيلة، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وعلي الفور انتقلت مباحث قسم شرطة النجيلة إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.