بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان يبحث المواطنين عن موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023، الذي يختلف من يوم لآخر طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان الفجر في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء.

موعد أذان الفجر في البحيرة

وعن موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023 تحين في تمام الساعة 4:28 دقيقة بفارق دقيقة عن أذان فجر أمس الجمعة، وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام تكون 14 ساعة و 4 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد صيام أمس.

أذان الفجر اليوم في البحيرة السبت 25-3-2023

وعن إمساكية ثالث أيام شهر رمضان الموافق 25 مارس 2023 جاءت كالآتي:-

فجر 4:28 صباحاً

ظهر 12:04 مساءً

عصر 3:33 مساءً

المغرب 6:12 مساءً

العشاء 7:31 مساءً

عدد ساعات الصوم اليوم السبت 25-3-2023 في البحيرة

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت أمس الجمعة 24-3-2023 افتتاح 12 مسجد جديد بتكلفة 32 مليون و 950 ألف جنيه بنطاق 7 مراكز، كما تشهد مساجد مدن ومراكز المحافظة حملات تطهير مكبرة طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.