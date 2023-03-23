موعد أذان الفجر في البحيرة الجمعة 24-3-2023

مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الجمعة 24-3-2023، وخلال السطور التالية تعرض «الوطن» هذه المواقيت في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات.

موعد أذان الفجر في البحيرة

موعد أذان الفجر في البحيرة يوم الجمعة 24-3-2023، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة، يحين الساعة 4:29 صباحا.

وعن إمساكية ثاني أيام شهر رمضان والتي توافق يوم 24 مارس جاءت على النحو التالي:

فجر 4:29

ظهر 12:4

عصر 3:33

المغرب 6:12

العشاء 7:30

عدد ساعات الصيام

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام في محافظة البحيرة ثاني أيام رمضان تكون 14 ساعة ودقيقين، وبذلك تزيد مدة الصيام عن أول أيام شهر رمضان بفارق دقيقتين.

ولا زالت تشهد مساجد محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى إذ وجهت مديرية أوقاف البحيرة بضرورة شن حملات تطهير على مدار اليوم.