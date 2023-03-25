خريطة عرض المسلسلات في شهر رمضان 2023.. تابع نجمك المفضل

تعرض على المشاهدين خلال شهر رمضان جرعة مكثفة من الأعمال التلفزيونية، ما بين الدراما والتاريخي والكوميدي، في وجبة دسمة ومتنوعة وقائمة كبيرة من النجوم المحبوبين.

خريطة مسلسلات رمضان 2023

وتنشر «الوطن» خريطة للمسلسلات لرمضان 2023 وفقا لمحطات إذاعة كلا منها وميعاد عرضها الأول حيث يعاد كل مسلسل 3 مرات يوميا:

أعلنت شبكة قنوات DMC مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2023 على قناة DMC دراما كالتالي:

مسلسل رسالة الإمام الساعة 6:30 مساء

مسلسل الصفارة الساعة 7:45 مساء

مسلسل سوق الكانتو الساعة 9 مساءا

مسلسل جعفر العمدة الساعة 10:15 مساء

مواعيد مسلسلات ON E

شبكة قنوات ON أوضحت خريطة مسلسلات رمضان 2023على قناتها ON E

مسلسل الكبير أوي، الساعة الـ6:15 مساء

مسلسل سره الباتع الساعة الـ7:30 مساء

مسلسل الكتيبة 101 الساعة الـ8:45 مساء

مسلسل جميلة الساعة 11: 15 مساء

مواعيد مسلسلات سي بي سي

قناة سي بي سي، تضمنت عدة مسلسلات لشهر رمضان 2023 منها 3 مسلسلات حصرية، ومسلسلات تعرض مع قنوات أخرى، وضمت مسلسلات القناة، التالي:

مسلسل 100 حمدالله على السلامة الساعة 4:30 مساء

مسلسل جميلة الساعة 6:15 مساء

مسلسل عملة نادرة الساعة 1:30 فجرا

مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45

مسلسل رسالة الإمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.