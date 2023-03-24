عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسلسلات رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الأولى».

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان أحداثا متميزة، ففي مسلسل الكتيبة 101 بدأت الحلقة من سيناء، عندما ظهر أحد الإرهابيين وهو يفتش سيارة، وجد فيها ذخيرة ثقيلة يبدو أنه سيستخدمها في الإرهاب، وظهر الضابط القناص كريم فهمي وهو يخطر القيادة في مركز العمليات أن الهدف بات أمامه، وبالفعل يقتل الإرهابي.

وفي مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، فقد اختار المخرج البدء بأقاويل الإمام الشافعي في فقه الاختلاف بصوت خالد النبوي، وفي مسلسل الكبير أوي 7 اشتكى أحمد مكي لصديقه نفادي من زوجته مربوحة وتغيرها بعد مرور سنة على زواجهم.

وشهد مسلسل ألف حمد الله على السلامة أحداثا متسارعة، فقد عادت يسرا مع ابنها وابنتها مع عائلتها من كندا بعدما توفى زوجها وترك لها وصية وثروة، ولما وصلت بيتها شرحت طريقة معيشتها في الماضي لأولادها أدهم الشرقاوي ومايان السيد.