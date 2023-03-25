إشادة بترجمة «يحيى وكنوز» للغة الإشارة: مجهود كبير وشكرا لصاحب الفكرة

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية لأول مرة لمحة جميلة حيث ترجمت حلقات الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة «يحيى وكنوز»، المذاع عبر فضائية «dmc» مدعومًا بلغة الإشارة لإتاحة فرصة مشاهدة العمل لأصحاب الهمم من الصم والبكم.

إشادة بترجمة يحيى وكنوز للغة الإشارة

وأشاد الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بترجمة مسلسل كارتوني بشكل رائع مستهدفة الأطفال من ذوي الهمم ممن يعانوا من إعاقة الصم والبكم.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة بأنها «لقطة حلوة»، و«جيدة»، معبرين عن شكرهم لصاحب هذه الفكرة الجميلة، كما أشادوا أيضًا بأن «الترجمة معمولة بالكرتون عشان تبقى قريبة ومحبوبة من الأطفال الصم والبكم وعشان يعيشوا جو الكارتون»، مؤكدين أن هذا مجهود كبير جدا.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز

والموسم الثاني من «يحيى وكنوز» تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، الذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

ويستعرض الجزء الثاني من يحيى وكنوز سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع، الذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم، والملك أمنمحات، ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي، والملك رمسيس الثالث، ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال، وحاكم الإقليم ببي نخت، ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني، إضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني، الذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.