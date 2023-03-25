مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

أقبل الآلاف من أهالي الاسماعيلية على المساجد خلال اليومين الماضيين، مع بدء شهر رمضان المبارك، لأداء الفروض الخاصة بالشهر الكريم، وفي السطور التالية نستعرض مواقيت الصلاة في الإسماعيلية.

ويستعرض الوطن مواقيت الصلاة بحسب الإمساكية التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية.

أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023 في تمام الساعة 4:21 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت في تمام الساعة 11:57 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت في تمام الساعة 3:26 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت في تمام الساعة 06:05 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية.

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم اليوم السبت 25-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العشاء في الإسماعيلية اليوم السبت في تمام الساعة 07:24 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم اليوم السبت 25-3-2023

ويصوم المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر السبت وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.