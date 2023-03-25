تكتسب مواقيت الصلاة في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك أهمية كبيرة لدى المواطنين، ويحرصون على تحرى مواقيتها بدقة بالغة لأدائها بأوقاتها.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية فى إمساكية شهر رمضان 2023، وفقا لخطوط الطول والعرض التي تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بدقائق تصل حتى 15 دقيقة أحيانا خاصة بين محافظات شمال وجنوب مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في دمياط اليوم السبت 25-3-2023 اليوم الثالث لشهر رمضان، وفق لإمساكية رمضان 2023

موعد رفع أذان الفجر اليوم السبت بدمياط 04:25 صباحا

موعد الشروق اليوم بدمياط 5:54 صباحا

موعد رفع أذان الظهر اليوم السبت بدمياط 11:58 مساء

موعد رفع أذان العصر اليوم السبت بدمياط 03:28 مساء

موعد رفع أذان المغرب اليوم السبت بدمياط 06:08 مساء

موعد رفع أذان العشاء اليوم السبت بدمياط 07:38 مساء.