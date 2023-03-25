يهتم المواطنين بمعرفة مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك لارتباط المواقيت بالشعائر الدينية، كما تضم مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 المغرب والظهر وصلاة العشاء الذى يلية صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 حددتها هيئة المساحة المصرية فى إمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة أسوان التي تضم مواقيت الخمس صلوات وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فضلا عن موعد الشروق، وفقا لخطوط الطول والعرض ومسقط الظل بكل مدينة.

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر«الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 25-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023 بمحافظة أسوان

موعد رفع أذان الفجر اليوم السبت 04:36 صباحا.

موعد الشروق اليوم السبت 05:55 صباحا.

موعد رفع أذان الظهر اليوم السبت12:01 مساء.

موعد رفع أذان العصر اليوم السبت 03:28 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم السبت 06:08 مساء.

موعد رفع أذان العشاء اليوم السبت 07:38 مساء.