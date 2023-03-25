نقيب الإعلاميين: «المتحدة» بذلت جهدا كبيرا لتقديم وجبة درامية متنوعة

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الإنتاج الضخم في دراما رمضان يمثل عبئا وجهدا كبيرًا على الشركة المتحدة التي تراعي التنوع في الأعمال، وتسعى لعودة الدراما الدينية التاريخية بتكاليفها الباهظة.

دور كبير للشركة المتحدة

وأضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة لم تغفل الأطفال، وقدمت برامج وأعمال خاصة لهم، بعد أن اختفت هذه النوعية من الأعمال لفترة طويلة، فضلًا عن الدور التاريخي المتمثل في القناة الوثائقية وأرشفة الشخصيات والأماكن وكذلك الأحداث التي مر بها الوطن والأمة بصفة عامة.

وأشار، إلى أنه في مجال الدراما الاجتماعية الخفيفة والكوميدية، بذلت المتحدة مجهودا كبيرا في هذا الاتجاه، إذ أنها تراعي التنوع، وتفيد كل الألوان الدرامية والبرامجية التي اختفت لفترات طويلة، وتعيدها أيضا بطريقة ناجحة وقادرة لأن تضيف للمتلقي نوعًا تثقيفيًا وتوعويًا، وإضافة تثقيفية جديدة للمتلقي المصري والعربي.

تحية للشركة المتحدة

ووجه نقيب الإعلاميين التحية للشركة المتحدة على هذا الجهد المبذول لتقديم وجبة درامية وبرامج متنوعة.