بعد عرضه في الكتيبة 101.. كيف أدان العالم حادث كرم القواديس؟

في مساء يوم 24 أكتوبر2014 وقع حادث كرم القواديس بشمال سيناء، وهي نقطة ارتكاز تابعة للقوات المسلحة المصرية، واستشهد على إثره عشرات الشهداء من رجال القوات المسلحة، لمواجهة حكم جماعة إرهابية تستقوي بجماعات عنف تكفيرية جهادية، هدفها هو إسقاط الدولة المصرية.

تنفيذ خطة سريعة لوقف العمليات الإرهابية

فور وقوع الحادث، الذي جاءت تفاصيله في الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101، وتم تكريم أسماء الشهداء، بادر الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، وجه خلاله بتنفيذ خطة سريعة لوقف العمليات الإرهابية بسيناء الغالية، والحيلولة دون امتدادها لربوع الجمهورية.

أدانت مختلف الدولة، الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، فوق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، بعث «وقتها» الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي ببرقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً فيها: «بحزن بالغ وأسف عميق تلقينا نبأ الحادث الإجرامي الذي نفذته عناصر إرهابية وأسفر عنه سقوط عدد من الضحايا والمصابين من أبناء القوات المسلحة في سيناء ونعرب لفخامتكم وعبركم للشعب المصري الشقيق وأسر الضحايا عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا القلبية بهذا المصاب الأليم».

أهمية تتضافر الجهود الدولية

كما شدد الرئيس اليمني خلال برقيته، على أهمية تتضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة ومحاصرتها بما يكفل القضاء عليها، وأهمية التنسيق الأمني بين بلدان وشعوب المنطقة من أجل التصدي للعناصر الإرهابية.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أدان بشدة العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، مؤكداً في كلمته على ضرورة الوقوف بقوة وحزم في وجه الإرهاب بكافة أشكاله.

فور وقوع الحادث، أعربت تونس عن إدانتها الشديدة، واستنكارها البالغ، للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء، فوفق بيان لوزارة الخارجية التونسية مساء السبت 25/ 10/ 2014، أكدت خلاله على دعوتها للمجموعة الدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي له بمختلف أشكاله ودوافعه.

أيضاً أجرى الرئيس السوداني عمر البشير مساء السبت 25/ 10/ 2014 اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تمنى خلاله دوام الاستقرار والطمأنينة، وعبر عن خالص تعازيه للشعب والحكومة المصرية إزاء الاعتداء الغادر.

لم تقتصر ردود الفعل على حادث كمين كرم القواديس فقط على الدول العربية، لكن أيضاً الدول الأجنبية أدانت الهجوم الإرهابي، حيث أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي وقتها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «مصر شريك إستراتيجي للولايات المتحدة ونحن ملتزمون بدعمها في مواجهة الإرهاب».