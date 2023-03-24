نقيب الإعلاميين يشيد بدراما المتحدة: «الكتيبة 101 يسهم في رفع الوعي»

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مسلسل الكتيبة 101 من الأعمال الدرامية القوية التي تستمر على غرار ونهج ما تم إنتاجه مسبقا مثل الاختيار، حيث إن هذه الأعمال الدرامية ترفع درجات الوعي لدى المتلقي والمواطن المصري، وكذلك ترفع درجات الانتماء لدى الجميع، وتجعل الوطن هو أهم ما لدى الشعب مدى الحياة، وواجب مقدس أن يدافع عنه حتى ولو كان تكلفته الروح.

أبطال الجيش والشرطة في مسلسل الكتيبة 101

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل الكتيبة 101 يرسخ ويعود ويؤكد على هذا الدور الكبير الذي بذله الأبطال المصريون من الجيش والشرطة من أبناء هذا الوطن، دفاعا عن هذا الوطن واستقراره.

وأوضح أن الدراما هي قوة ناعمة تلعب دورا بارزا في ترسيخ جميع المفاهيم ما بين المفاهيم الدينية الوسطية، وما بين التضحية والوفاء لهذا الوطن، وكذلك رفع درجات الوعي والتثقيف لدى الجميع حتى يكون الكل على قدرة قوية لفرز الصالح من الطالح في هذا التوقيت الذي يحاول فيه أعداء الوطن نشر الشائعات والأكاذيب.

مسلسل الكتيبة 101 يرفع الوعي

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن هذه الإنتاجات للشركة المتحدة متنوعة ما بين الدراما والبرامج تجعل الوطن يسير في الاتجاه الصحيح في رفع درجات الوعي لدى الجميع، وأيضا الحفاظ على وحدة وتماسك هذا الوطن.