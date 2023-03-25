نائب التنسيقية عن مسلسل الكتيبة 101: يسرد وقائع تاريخية مهمة عاشتها البلاد

ثمن الدكتور عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإعادة الرونق الدرامي المصري لموقعه المستحق.

الكتيبة 101 يسرد وقائع مهمة

وقال «درويش» في تصريحاته لـ«الوطن» إن مسلسل الكتيبة ١٠١ جاء تكملة لمسلسل الاختيار الذي حقق نجاحًا كبير خلال السنوات الماضية، لأنه يسرد وقائع وأحداث تاريخية عاشتها البلاد على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: كما أنه يكشف للمواطن مدى التحديات الصعبة التي واجهها رجال الجيش والشرطة للسيطرة على الأوضاع، وتوفير المناخ الأمني للمواطنين والقضاء على الإرهاب.

توظيف القوى الناعمة بشكل جيد

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة توظيف القوى الناعمة لمثل هذه الأعمال الدرامية، لمحاربة الأفكار المتطرفة وحماية عقول الشباب في الأفكار النهجية الهدامة.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه، موجها موجها تحيته لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة الذين سقطوا من أجل تراب الوطن ووحدة أراضيه.