مسؤول صيني سابق لقناة القاهرة الإخبارية: بكين وتايوان دولة وشعب واحد

قال ونغ جيه، مسؤول سابق بمكتب تايوان بمجلس الدولة الصيني، إن العلاقة الحالية بين أمريكا وتايوان ليست وليدة اللحظة بل مخُطط لها منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى وجود مشكلة كبيرة بين تايوان والصين، خاصة بعد أن أصبحت الأولى لها أهمية عظمى بالنسبة لبكين، كون أمريكا تعتبر تايوان دولة رئيسية وحليفة لها، ولذلك تستغل أزمة تايوان والصين لصالحها.

الأزمة بين أمريكا والصين بخصوص تايوان منذ التاريخ

وأضاف «جيه»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، في برنامج «العالم شرقًا»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين وتايوان دولة واحة وشعب واحد، والأوضاع السياسية في العالم تحدث بها تغييرات، والوضع السياسي في أمريكا يتغير: «المشكلة بين الصين وأمريكا، وبكين وتايوان، صارت أكبر، والأزمة بين أمريكا والصين بخصوص تايوان منذ التاريخ وليست وليدة اللحظة، والأمر يزداد صعوبة».

وأوضح مسؤول سابق بمكتب تايوان بمجلس الدولة الصيني، أن بكين تحدث بها تطورات كبيرة، وصارت الصين ثاني أكبر دولة في العالم، لذلك تشعر أمريكا بالقلق والتوتر بسبب التقدم المتسارع لجمهورية الصين الشعبية، وكان عليهم أن يتصرفوا سريعا وجاءت خطتهم عبر تايوان؛ إذ أن واشنطن حاولت خلق أزمة للضغط على التطور في الصين كي يتمكنون من توقيف هذا التطور.

العلاقة بين الصين وأمريكا يجب إجراء تعديل كبير فيها

وتابع: «العلاقة بين الصين وأمريكا يجب أن يتم إجراء تعديل كبير فيها؛ فهي معقدة للغاية ولها عدة جوانب، وتايوان بالنسبة للصين جزء منها، وهذا جزء حقيقي وواقعي ولا يمكن تغييره، ويجب على الجميع أن يتفقوا عليه، إذ اعتبرنا أن تايوان دولة واحدة وليس لها علاقة بالصين، فأننا نفصل بين الصين وشعبها وهذا لن يرضي الشعب الصيني».